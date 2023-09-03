مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد، تغطية عن مصير محمد صلاح، بشأن الانتقال إلي اتحاد جدة أم يستمر في ليفربول، بعد ما أصبح حديث الجميع بسبب رغبة النادي السعودي، التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

https://www.youtube.com/watch?v=aJ6tQhc9FBE

وبالفعل تقدم فريق اتحاد جدة بعرض رسمي إلى نادي ليفربول الإنجليزي يُفيد بحصول الريدز على 150 مليون يورو نظير بيع الفرعون المصري محمد صلاح.

لكن نادي ليفربول رفض أي مجال للحديث عن رحيل محمد صلاح عن الفريق، وأصر النادي الإنجليزي على أن محمد صلاح ليس للبيع.

وقال الألماني يورجن كلوب في أكثر من مناسبة عبر المؤتمرات الصحفية التي تسبق المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي: "صلاح ملتزم بنسبة 100% إزاء ناديه الإنجليزي".

