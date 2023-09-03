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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

صدى البلد

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المستشار  طارق حسنين ثلاثة متهمين وسيدة الي محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف سيدة بالبدرشين وتكبيلها وتعذيبها.

جاء بأمر الإحالة أن  المتهمين من الأول حتى الثالث خطفوا المجني عليها كرها عنها بان اقتادها الأول والثاني عنوة لمسكنهما حيث تواجد المتهم الثالث مقصين إياها عن ذويها وكبلوها مقتادين إياها لمسكن الأخير للحول دون اغاثتها حال كون المتهم الثاني قد بلغ الخامسة عشرة عاماً ولم يبلغ الثمانية عشر عاماً إبان ضبطه، كما أن المتهمين جميعا احتجزوا المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون ذلك مصحوباً بالتعذيب البدني بأن قاموا بالتعدي عليها بالضرب محدثين إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي حيث أن المتهم الأول تعمد ازعاجها بالمضايقات والالغاز الخادشة الحياء باستمرار كلما شاهدها وأنه استغل أن زوجها مقبوض عليه في احدي القضايا المقيدة للحرية كما أن المتهمة الأخيرة وهي زوجة الاول شاركت المتهمين في ضرب المجني عليها وذلك لعلمها بحب زوجها وتقربه منها.

كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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