نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير سوق ابن حزم ومشروع الصرف بقرية سقارة

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، ويرافقه النائب عماد الدرجلي عضو مجلس النواب، الطرق والشوارع المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين.



وشدد الشهابي، على رفع الإشغالات و الالتزام بخط التنظيم ووضع خطة العمل المناسبة لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد بالتنسيق مع الجهات المعنية لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.



كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تطوير سوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبني السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الانتهاء من الأعمال.



واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية سقارة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية، محمود شنب رئيس مركز البدرشين، ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الري والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

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