عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كيفية استخراج كارت الخدمات المتكاملة | اعرف أماكنها بالمحافظات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثير من المواطنين، عن طريقة استخراج بطاقة “كارت ”  الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، دليلا بأماكن تواجد حملة “هنوصلك” في عدد من المحافظات.

ويمكن معرفة أماكن تواجد حملة “هنوصلك” الخاصة بـ استخراج بطاقة “كارت”  الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال العناوين التالية:
 
٠ مركز دار السلام بمحافظة سوهاج .

. مركز أبو صير  بمحافظة الإسماعيلية.
. مركز كبريت البحارة بمحافظة السويس .
. مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية .
. مركزي شبين ومنوف بمحافظة المنوفية .
. مركزي شبين القناطر وقليوب بمحافظة القليوبية.

وكما يوضح الانفوجراف التالي، تفاصيل حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمستحقين في العناوين الموضحة بالجدول أدناه.

 يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التظلم لرفض طلبات استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة و إثبات الإعاقة .. وفى السطور التالية نوضح تفاصيل القرار الذى أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة تظلمات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة .

نص قرار لجنة التظلمات 

وكانت قد أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المُقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة “كارت” إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعى المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

إعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة

وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على “ كارت ”بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقيمين الطبي والوظيفي.

وجاء القرار استنادًا لحكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.

وتتلقى  اللجنة تظلمات الجمهور الخاصة بـ "كارت " بطاقة الخدمات المتكاملة في البداية ورقياً من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين  الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
 

حملة هنوصلك 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة “كارت ”خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيماناً من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وتسخِّر الوزارة كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

إستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

سعر عيار 21 اليوم 3-9-2023

14 درجة فارق خلال ساعات| الأرصاد تفجر مفاجأة سارة بشأن طقس اليوم

كولر عنده حق.. تفاصيل وساطة حازم إمام ومكالمة مدرب الأهلي وفيتوريا

فيفا يصدم الزمالك بإيقاف قيد جديد.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تفتتح أحدث فروع بنك ناصر الاجتماعي في أسوان الجديدة

الجرام بـ 1200 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

8 حالات يعاقب عليها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالسجن والغرامة

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

ترشيحاتنا

رغم اعتراض نتنياهو.. بن غفير يوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين

وسط تزايد خسائر الحرب.. روسيا تستغل الأجانب في حملة تجنيد كبرى

كيفية الحصول على قرض حسن من بنك ناصر | اعرف الأوراق المطلوبة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

قائد في الجيش الأوكراني يكشف تقدّم قواته وهدم خط دفاع روسيا

ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل بسبب تواجده في السعودية؟ سر استبعاد صلاح من مباراة مصر ضد إثيوبيا

بعائد فوري 40%.. أعلى 3 شهادات إدخار في مصر| تفاصيل

ما تراه يعكس شخصيتك.. اختبار يتحدث عن مشاعرك

10 أفكار لسندوتشات طفلك المدرسية

فيديو

حكاية لين التي هزت لبنان .. الام والجدة حاولا اخفاء اعتداء خالها عليها

مصير محمد صلاح.. مطلب جماهيري للاتحاد وليفربول يعطل كل شيء

قرار عاجل.. مفاجآت في قضية طبيب الساحل

إجازات سبتمبر.. 10 أيام خلال الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ