عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

صدى البلد

يبحث الكثير من المواطنين، عن طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، دليلا بأماكن تواجد حملة “هنوصلك” في عدد من المحافظات.

ويمكن معرفة أماكن تواجد حملة “هنوصلك” الخاصة بـ استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال العناوين التالية:
 
٠ مركز دار السلام بمحافظة سوهاج .

. مركز أبو صير  بمحافظة الإسماعيلية.
. مركز كبريت البحارة بمحافظة السويس .
. مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية .
. مركزي شبين ومنوف بمحافظة المنوفية .
. مركزي شبين القناطر وقليوب بمحافظة القليوبية.

وكما يوضح الانفوجراف التالي، تفاصيل حملة "هنوصلك" لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمستحقين في العناوين الموضحة بالجدول أدناه.

 يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التظلم لرفض طلبات استخراج  بطاقة الخدمات المتكاملة و إثبات الإعاقة .. وفى السطور التالية نوضح تفاصيل القرار الذى أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تشكيل لجنة تظلمات الخاصة باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة .

نص قرار لجنة التظلمات 

وكانت قد أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المُقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة “كارت” إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعى المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.

إعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة

وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على “ كارت ”بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقيمين الطبي والوظيفي.

وجاء القرار استنادًا لحكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.

وتتلقى  اللجنة تظلمات الجمهور الخاصة بـ "كارت " بطاقة الخدمات المتكاملة في البداية ورقياً من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين  الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
 

حملة هنوصلك 
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة “كارت ”خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيماناً من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.

وتسخِّر الوزارة كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

مفارقة مذهلة| تفاصيل وفاة أشهر رجل أعمال مصري.. وعلاقة نجله بأميرة القلوب

وفاة الملياردير المصري محمد الفايد عن عمر يناهز 94 سنة

محمد صلاح في السعودية خلال ساعات| عرض الـ 200 مليون إسترليني يحسم الأمر.. تطورات المفاوضات

8 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

بعد وفاته اليوم في لندن.. من هو رجل الأعمال المصري محمد الفايد؟

ترشيحاتنا

هل يجوز وضع الأموال في المصحف؟.. الإفتاء: انتبه لـ22 حقيقة عند مسه

صحف الكويت| وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد.. أمريكا تستعد لإرسال ذخائر يورانيوم لـ أوكرانيا.. قائد التمرد في الجابون يعد بمؤسسات "أكثر ديموقراطية"

أحدث سيارة رياضية.. سوزوكي فرونكس تستعد للانطلاق في السوق المصري| تفاصيل وصور

أماكن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمحافظات| اعرفها

HP تطرح لاب توب Pavilion Plus بأحجام شاشات ومعالجات متنوعة

محمد حليم يكشف كواليس رحيله عن تدريب القناة: طيور الظلام السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السرطان والخرف والنقرس الأبرز .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب المشروبات الغازية

بفستان كروشية قطعتين.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة من اليونان

بفستان يتخطي 400 الف جنيه.. ريا أبي راشد تخطف الأنظاربمهرجان فينيسيا

بعد ظهور هيفاء وهبي تتناولها.. فوائد فاكهة الرامبوتان وسعر صادم للكيلو

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ