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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط رفض الحاكم مقابلته.. بايدن يتعهد بدعم فلوريدا عقب إعصار إداليا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم أي دعم تحتاجه ولاية فلوريدا؛ لإعادة البناء في أعقاب الدمار الذي خلفته العاصفة الاستوائية إداليا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، كان بايدن يتحدث خلال زيارة للولاية التي تدمرت بعد وصول إداليا الأربعاء الماضي إلى الولاية، ومصرع شخصين على الأقل.

وأضاف بايدن أنه لا يمكن لأي شخص "ذكي" أن يشك في تأثير تغير المناخ في أعقاب العاصفة.

وفي الوقت نفسه، اختار الحاكم رون ديسانتيس عدم مقابلة الرئيس في رحلته.

وكان ديسانتيس، الذي يستعد ليصبح مرشح حزبه الجمهوري للرئاسة، قد أشار في وقت سابق إلى أن وجود بايدن قد يعيق جهود الاستجابة للكوارث. 

وقال بايدن، الذي تحدث إلى ديسانتيس عدة مرات هذا الأسبوع، إنهما سيلتقيان شخصيًا.

لكن متحدثًا باسم ديسانتيس قال يوم الجمعة إن الحاكم ليس لديه خطط للقاء الرئيس، مضيفًا أن الاستعدادات الأمنية المطلوبة لمثل هذا الاجتماع من شأنها أن "توقف جهود التعافي المستمرة".

وأشاد بايدن بديسانتيس خلال زيارته يوم السبت إلى الولاية، قائلًا إنه لا يشعر بخيبة أمل بسبب غياب الحاكم الجمهوري.

وأضاف بايدن للصحفيين أمام منزل دمرته العاصفة في بلدة لايف أوك، أنه جلس مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وقرر أين يجب الذهاب، وأين سيكون هناك أقل قدر من الاضطراب".

والتقى بايدن مع ريك سكوت، أحد عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين في الولاية، مؤكدًا أنها علامة "مطمئنة" على أن قيادة الولاية والسلطات الفيدرالية تعمل بشكل جيد معًا.

بايدن إداليا العاصفة الاستوائية إداليا فلوريدا ولاية فلوريدا

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