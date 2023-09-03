سيف الجزيري يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

شارك التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الجزيري الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل كامل خلال المران الصباحي اليوم الأحد.

و خضع المهاجم لقياسات طبية وبدنية في وقت سابق تحت إشراف الجهاز الطبي، عقب وصوله إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي قادمًا من تونس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، ولم يشارك في تدريب الأمس.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي.