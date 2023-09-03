تدريبات بدنية قوية بمران فريق الزمالك اليوم

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حصة تأهيلية و بدنية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتم تقسيم الحصة التأهيلية و البدنية إلى عدة فقرات متنوعة، تضمنت فقرة باستخدام أدوات التأهيل المخصصة لذلك، وفقرة تدريبات بالكرة اعتمد خلالها الجهاز الفني على زيادة معدلات المرونة و الرشاقة البدنية للاعبين .

و تولى علاء رجب مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة وحرص على منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر، وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام بمتابعة الفقرة البدنية.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .