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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مزرعة في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

لقى عامل مصرعه في الجيزة، آثر تعرضه لصعق كهربائي خلال عمله داخل مزرعة في منطقة الشيخ زايد في الجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

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مصرع عامل صعقا بالكهرباء في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطار من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع عامل داخل مزرعه طريق مصر إسكندرية بنطاق الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف الملابسات.

وشكل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث انتقلت فرق المباحث بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة إلى موقع البلاغ وتم التقابل مع شهود العيان.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة التي أجريت برئاسة المقدم عمرو مصطفى رئيس المباحث وفاة العامل جراء تعرضه لصعق كهربائي داخل مزرعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث الشيخ زايد الطريق الصحراوي

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