إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف في حملات مكبرة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية في (بنى مزار ـ مطاي)، من إزالة 50 حالة تعد منها 42 حالة في بني مزار بقرى ( بني على- إبشاق – شلقام – صندفا - الجرنوس) والأحياء الرئيسية بالمدينة، و8 حالات تعد علي الأرض الزراعية بقريتي ( حلوة – أبوعزيز) بمركز مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعد بالبناء المخالف منها 13 حالة بقرى (طوخ الخيل – دمشير – تله – بني محمد سلطان) بالمنيا، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بحي شمال مدينة سمالوط.