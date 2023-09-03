دراسة: عصير الجريب فروت ينهي حياة متناوليه في هذه الحالات.. احترس

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن عصير الجريب فروت من الممكن أن يكون مميتا في بعض الاحيان وذلك بسبب احتوائه علي نسبة عالية من الفورانوكومارين ، وهذه المادة من الممكن أن تتفاعل مع بعض الادوية والمركبات الكيميائية ، وقد تؤدي الي اضرار بالغة الخطورة وقد تصل الي الموت .

وذكرت الدراسة، التي نشرها موقع " ذا صن " إن العصير يسمح بدخول المزيد من الدواء إلى الدم، وعندما يكون هناك الكثير من الدواء في الدم، قد يكون لديك المزيد من الآثار الجانبية".

وذكرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الأدوية التالية التي يحتمل أن تتأثر بالجريب فروت وهذه الادوية هي :-

- الأدوية الخافضة للكوليسترول

- أدوية ضغط الدم وأمراض القلب

- أدوية منع تجلط الدم (مضادات التخثر مثل الوارفارين)

⁃ مضادات الصفيحات

- مثبطات المناعة

- علاجات السرطان السامة للخلايا

- الأدوية المضادة للقلق

- أدوية لعلاج عدم انتظام ضربات القلب

- مضادات الهيستامين

ونصحت الدراسة، المرضي بضرورة التحدث إلى الأطباء قبل تناول الغريب فروت عند تناول الدواء ، لأن مادة الفورانوكومارين يتداخل مع الطريقة التي ينتج بها الجسم السيتوكروم P450 3A4 (أو CYP3A4)، بشكل رئيسي في الكبد والأمعاء الدقيقة.. ويساعد هذا الإنزيم على تفكيك الأدوية، وقد يكون كوب واحد من عصير الغريب فروت كافيا للتأثير على قدرته.

مما يسبب زيادة سريعة في ضربات القلب ، وانهيار الأنسجة العضلية، وسمية نخاع العظم، وضيق التنفس، ونزيف الجهاز الهضمي، والفشل الكلوي.

وأشارت الدراسة، إلى أنه في بعض الحالات تكون هذه التفاعلات قاتلة .. لذلك إذا كنت تتناول دواء مهما، فعليك أن تسأل طبيبك أو الصيدلي اذا كان لعذا الدواء اي تفاعلات مع اي مادة والتأكد من قراءة أي معلومات مقدمة مع الدواء الخاص بك ، ومن الافضل تناول الدواء مع كوب من الماء فقط لا غير ..