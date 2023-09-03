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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة دبلوماسية

إيلي كوهين
إيلي كوهين

يصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأحد، إلى العاصمة البحرينة المنامة على رأس وفدا سياسيا وتجاريا، في أول زيارة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات في سبتمبر 2020.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن كوهين سيجتمع مع نظيره وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني ومسؤولين حكوميين آخرين.

وأضافت أن كوهين سيفتتح أيضا خلال الزيارة المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقع عددا من مذكرات التفاهم بين إسرائيل والبحرين.

يذكر أن البحرين أعلنت في يوليو تأجيل زيارة كوهين، بسبب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للحرم القدسي الشريف، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

ووقعت البحرين والإمارات، في سبتمبر 2020، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين العاصمة البحرينة المنامة زيارة دبلوماسية وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة إسرائيل والبحرين

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وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في زيارة دبلوماسية

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