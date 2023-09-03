نصائح مهمة للسيدات.. احرصي على تناول هذه الأطعمة بعد انقطاع الطمث

مع انقطاع الطمث .. تبدأ بعض التغييرات الهرمونية في جسم المرأة ، وتبحث العديد من النساء في هذه المرحلة عن أنظمة غذائية تساعد في السيطرة على أعراض انقطاع الطمث، وتدعم وظائف القلب أو الدماغ، وتعزز صحتهن بشكل عام.

إلا أن أفضل نظام غذائي بشكل عام هو الذي يمكنك الالتزام به على المدى الطويل، والذي يشتمل على الأطعمة التي تستمتعين بها، وتساعدك على الشعور بالرضا، وتوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك .

لذلك نقدم افضل نظام غذائي لتقليل أعراض سن اليأس وفقا لموقع boldsky



نصائح النظام الغذائي لتقليل أعراض سن اليأس

تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات حيث ان الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة وفيرة في الفواكه والخضروات. ثبت أن الخضروات الصليبية مثل الملفوف واللفت والبروكلي والكرنب الملفوف وبروكسل تساعد في خفض مستويات هرمون الاستروجين ،قد يساعد التوت الداكن ، مثل الفراولة والتوت الأزرق ، في خفض ضغط الدم. لذلك ، استهلك الفواكه والخضروات النيئة والطازجة والمحلية والموسمية يوميًا.

تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين د والكالسيوم

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالإستروجين النباتي

أدخل الأطعمة الغنية بالبروتين

اشرب كمية كافية من الماء

عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة والسكر .

تجنب الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن وتزيد من أعراض والقولون.

تناول الدهون الصحية والبروتينات، بالإضافة إلى مصادر الكربوهيدرات عالية الجودة.

أحرصي عل تناول الأسماك ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى كميات صغيرة من البيض والدواجن واللحوم الحمراء.

أحرصي عل تناول الألياف لأن تقلل هذه الحمية من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والتدهور الذهني.

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي كما يمكن ان تقللي من تناول الصوديوم والتركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي من المعروف أنها تساعد في خفض ضغط الدم.