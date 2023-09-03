عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح مهمة للسيدات.. احرصي على تناول هذه الأطعمة بعد انقطاع الطمث

للنساء.. اطعمه أحرصي
للنساء.. اطعمه أحرصي عليها بعد انقطاع الطمث

مع انقطاع الطمث .. تبدأ بعض التغييرات الهرمونية في جسم المرأة ،  وتبحث العديد من النساء في هذه المرحلة عن أنظمة غذائية تساعد في السيطرة على أعراض انقطاع الطمث، وتدعم وظائف القلب أو الدماغ، وتعزز صحتهن بشكل عام.

إلا أن أفضل نظام غذائي بشكل عام هو الذي يمكنك الالتزام به على المدى الطويل، والذي يشتمل على الأطعمة التي تستمتعين بها، وتساعدك على الشعور بالرضا، وتوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك .

لذلك نقدم افضل نظام غذائي لتقليل أعراض سن اليأس وفقا لموقع boldsky


نصائح النظام الغذائي لتقليل أعراض سن اليأس

تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات حيث ان الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة وفيرة في الفواكه والخضروات. ثبت أن الخضروات الصليبية مثل الملفوف واللفت والبروكلي والكرنب الملفوف وبروكسل تساعد في خفض مستويات هرمون الاستروجين ،قد يساعد التوت الداكن ، مثل الفراولة والتوت الأزرق ، في خفض ضغط الدم. لذلك ، استهلك الفواكه والخضروات النيئة والطازجة والمحلية والموسمية يوميًا.

تناولي الأطعمة الغنية بفيتامين د والكالسيوم

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالإستروجين النباتي

أدخل الأطعمة الغنية بالبروتين

اشرب كمية كافية من الماء

عدم الإفراط في تناول الكربوهيدرات والأطعمة المصنعة والسكر .

تجنب الأطعمة التي تسبب انتفاخ البطن وتزيد من أعراض والقولون.

تناول الدهون الصحية والبروتينات، بالإضافة إلى مصادر الكربوهيدرات عالية الجودة.

أحرصي عل تناول الأسماك ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى كميات صغيرة من البيض والدواجن واللحوم الحمراء.

أحرصي عل تناول الألياف لأن تقلل هذه الحمية من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مرتبطة بالعمر، مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والتدهور الذهني.

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي كما يمكن ان تقللي من تناول الصوديوم والتركيز على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي من المعروف أنها تساعد في خفض ضغط الدم.

انقطاع الطمث أطعمة النساء القلب البوتاسيوم المغنيسيوم ضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

أوصى بتحنيط جثمانه| هل طلب محمد الفايد ألا يدفن في مصر؟.. حكاية صراع الملياردير وبريطانيا

موضوعات متعلقة

أكلة إيطالية مميزة.. أفضل طريقة لعمل صينية البطاطس بالفراخ والجبنة

بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل صوص البطاطس المقلية

دراسة جديدة : الأسبرين يحمي كبار السن من خطر الإصابة بالسكري

تعرف على أعراض رائحة متلازمة السمك وعلاجها

فى دقيقتين.. أسرع طريقة عمل محشي البصل بدبس الرمان

احذر .. عادات يومية تضعف جهاز مناعتك

لماذا تشعر بألم في العضلات بعد التمرين الرياضية؟.. خطوات للتعافي

هؤلاء ممنوعون من تناول الجمبري.. هل انت منهم؟

ترشيحاتنا

غير مبرر .. رومانيا تدين القصف الروسي على ميناء قرب حدودها

أحزان الوسط الفنى.. انهيار عمرو عبد الجليل.. وصدمة وفاة الطفل رابى.. رحيل هانى ويليام تفجع عمرو عبد العزيز

210 آلاف قطعة آثار مصرية سرقتها لندن.. هل تعود؟

السلطانة كوسم.. جارية تزوجها سلطان عثماني وحكمت لمدة 37 عامًا

هل يتم إعفاء الجناة من العقوبة فى جريمة تزوير العملات؟ القانون يجيب

القباج تتفقد نقاط الإغاثة الإنسانية والطبية بمعبري "قسطل وأرقين "

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. جوز الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

هيدى كرم تشارك متابعيها وصلة رقص جديدة .. شاهد

فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

هانى عادل عن زوجته دياموند عبود: ممثلة شاطرة وبخاف أمثل قدامها|فيديو

ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ