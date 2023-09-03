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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوافق على مساعدة مالية عاجلة لطفل يعانى من ظروف صحية صعبة

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن من ناحية كفر طنبدى يعانى نجله من ظروف صحية واجتماعية صعبة لمساعدته على تلبية متطلبات الحياة المعيشية ونفقات العلاج ، جاء ذلك خلال لقائه اليومي بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين ، مؤكداً حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .


كما وافق محافظ المنوفية على الطلب المقدم من مواطنة بفيشا الكبرى مركز منوف تلتمس تقسيط القيمة السعرية لتقنين قطعة أرض أملاك دولة مراعاة لظروفها الأسرية والاجتماعية الصعبة وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

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 كما كلف رئيس حى غرب شبين الكوم بمتابعة شكوى مواطنة من شارع جمال عبد الناصر حاصلة على رخصة بناء وتحتاج إلى تمكين لاعتراض أحد الأشخاص ومنعها من البناء  ، فيما وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم باتخاذ اللازم فورا نحو طلب معلمة لغة عربية بمنوف تلتمس نقلها من مدرسة شبرا بلوله الى مدرسة الشهيد محمد حسني بكفر سنجرج حيث أنها تعول طفل من ذوى الهمم والعرض عليه بما تم اتخاذه في هذا الشأن .

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص شكوى مواطن بناحية كفور الرمل بقويسنا يلتمس مد مدة التعاقد لقطعة أرض مستأجرة تابعة للوحدة المحلية حتى يتمكن من مزاولة النشاط الخاص به وفقاً للقانون ،وكذا النزول الميداني فورا لفحص شكوى مواطن يتضرر من واقعة شبهة تزوير وتواطؤ في أحد ملفات التصالح على مخالفات البناء والعرض فوراً .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التصالح علي مخالفات البناء التفتيش والمتابعة التواصل المباشر ذوى الهمم شكوى مواطن محافظ المنوفية

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