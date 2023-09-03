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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير سياحي: مهرجان العلمين وُلد كبيرا.. والمستثمرون في حاجة إلى إعفاءات ضريبية

حسام هزاع
حسام هزاع

قال الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، إن مهرجان العلمين حقق نجاحًا كبيرًا، حيث وُلد عملاقا وأدى إلى صورة إيجابية عن المدينة كمدينة سياحية أضيفت إلى الخريطة السياحية في مصر، بالنسبة للمدن الأخرى مثل محافظة البحر الأحمر ومحافظات أسوان والأقصر والقاهرة وجنوب سيناء.

وأضاف الدكتور حسام هزاع، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى المصرية"، أن المسابقات الرياضية التي توفرت مع الموسيقى ونوعية السائح المستهدف في فنادق العلمين الراقية جعلتها منطقة واعدة، تحتاج لفنادق أكبر حوالي 25 ألفا أخرى. 

وأوضح أنه لا بد من وجود تسهيل لجميع الإجراءات للمستثمرين الأجانب حتى الانتهاء من بناء جميع الفنادق، مثل الإعفاء من الضرائب وسهولة الحصول على الأراضي بأسعار معقولة.

 


 

إعفاءات ضريبية برنامج صباح الخير يامصر مهرجان العلمين توك شو

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