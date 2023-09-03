تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 465 شاحنة و67 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 189 شاحنة و29 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 276 شاحنة و38 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة NEPTUN – J قادمة من جدة ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 750 طن بضائع و173 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر للسفينة سينا ، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .

