وصول 727 سيارة بوزن 1400 طن لميناء بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 503 شاحنة و855 سيارة ، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 265 شاحنة و824 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 238 شاحنة و31 سيارة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن بضائع و144 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 727 سيارة بوزن 1400 طن قادمة من جدة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1532 راكبا بموانيها .

