جودة عبدالخالق: يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتى تستعيد حيويتها

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الأحزاب جزء من الحياة السياسية في مصر.

وأضاف "عبد الخالق" خلال كلمته بالجلسة الأولي للجنة الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، أننا نحتاج إعادة النظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو يحتاج إلى المراجعة.

وأعرب عن سعادته بالإرادة السياسية الحالية التي تريد تحقيق الأهداف عبر منصة الحوار الوطني.

وذكر أنه يجب خلق بيئة حاضنة للأحزاب حتى تستعيد حيويتها، موضحا أن بعض الأحزاب لها قواعد اجتماعية كبيرة مستشهدا بحزب التجمع.

وأشاد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقانون الانتخابات النيابية ووصفه ب "بشارة خير"، منتقدا الطريقة التي تتعامل بها وسائل الإعلام مع الأحزاب السياسية الآن، فنحن في حاجة ماسة للإصلاح السياسي.

وتأتى الجلسات النقاشية، التى يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

