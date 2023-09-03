تصميم غريب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها بهذا الفستان

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وظهرت لقاء الخميسي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الذهبي والبينك، وتميز الفستان بتصميم مميز ومختلف ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت لقاء الخميسي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة وجذابة.

وإليكم صور لقاء الخميسي