عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام هزاع: نجاح مهرجان العلمين أضاف للسياحة المصرية (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين  نجح نجاحًا قويًا وعملاقًا، خاصة أنه سلط الأضواء على مصر، وعلى مدينة العلمين كمدينة سياحية جديدة أضيفت لخريطة السياحة المصرية.

وأضاف "هزاع"، في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المهرجان شهد اكتمال عناصر السياحة داخل منطقة العلمين بما فيها الإشغالات الفندقية، والطرق، والمطارات، والتجهيزات للمهرجان، والمسابقات الرياضية، وغيرهما.

الاستثمار في مدينة العلمين

وتابع: المهرجان حقق نجاحا مبهرا، ولم يشهد المهرجان أي آراء سلبية، ما دعا المستثمرين العرب إلى الاستثمار في مدينة العلمين، والساحل الشمالي وهذا هدف من أهداف الدولة، وهو زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال السياحة.

وأوضح الخبير السياحي، أن العالم بات يعلم أن مدينة العلمين تشهد مولد منطقة سياحية جديدة بمهرجان ضخم وعملاق وكبير حقق نجاح باهر، وأعطى صورة سياحية جميلة عن المنطقة، بالإضافة للسياحات الأخرى مثل السياحة الشاطئية وسياحة اليخوت وغيرهما.

ولفت، إلى أن كل ذلك يعتبر عنصر جذب كبير يساهم في التسويق لمنطقة العلمين، كمدينة سياحية، منوهًا بأن النجاح الذي حققه المهرجان يتطلب منا الاستكمال على نفس المستوى.

الاستثمارات الاشغالات الفندقية إكسترا نيوز السياحة الشاطئية الساحل الشمالي خريطة السياحة المصرية خريطة السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

ترشيحاتنا

حط السم في المكرونة.. محامي أحد ضحايا طبيب الساحل يروي تفاصيل مثيرة

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

بدون رصيد أو رسوم| البنوك تقدم خدمات مجانية لمدة 15 يومًا.. تعرف عليها

تصميم غريب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها بهذا الفستان

رد جديد من كلوب على أنباء رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

الحوار الوطني.. البلشي: الإعلام والصحافة الحرة على رأس الضمانات المطلوبة للتطور السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ