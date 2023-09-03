منسق "انتهاء قوائم الانتظار": 1.8 مليون مواطن استفاد من المشروع .. فيديو

قال الدكتور أحمد مصطفى، المنسق العام لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، أنه منذ عام 2018 حتى اليوم، استفاد مليون و850 ألف حالة من المشروع فى 11 تخصصا بالجراحات المختلفة منها جراحات القلب المفتوح .

وأضاف “مصطفى”، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكستر نيوز"، أنه بإهتمام القيادة السياسة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجراء مليون و 850 ألف حالة عملية جراحية فى 5 سنوات أمر مزهل.

نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحى

وإشار المنسق العام لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، إلى أن تكلفة العمليات الجراحية مقسمة على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحى،لافتا إلى أن تم اتباع بروتوكولات عمل متخصصة فى الـ 11 جراحة.

وأوضح المنسق العام لمشروع إنهاء قوائم الانتظار، أن 492 مستشفى على مستوى الجمهورية شارك فى المشروع، لافتا إلى أن التعاقد مع هذا العدد من المستشفيات سرع إجراء العمليات الجراحية