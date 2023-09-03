محيرة للمريض و الطبيب.. استشاري: الأدوية تمثل 12% من أسباب الأرتكاريا

أكد الدكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية و العلاج بالليزر، أن الأرتكاريا هي طفح جلدي بارز عن الجلد لونه أحمر و مصحوب بحكة و يمكن أن يصل حجمة إلى كف اليد بالكامل، و تعتبر من أكثر الأمراض حيرة للطبيب و المريض لصعوبة تشخيصها.

وأضاف "محمود"، خلال لقائه ببرنامج طبيب البلد المذاع على شاشة صدى البلد، أن أسباب الأرتكاريا كثيرة جدا و من أشهرها و أقلها هو نوعية الأكل و لكنه لا يمثل إلا 1% فقط من أسبابها، أما الأدوية تسبب 12% من أسبابها و منها المسكنات و أدوية البرد أو حتى الفيتامينات.

ضرورة إجراء التحاليل في هذه الحالة

وأشار "محمود"، إلى أن الغبار و حبوب اللقاح و الشمس أو الحيوانات الأليفة تعتبر من أشهر الأسباب أيضا، لافتا إلى أن الأرتكاريا إذا بقيت بالجسم لمدة أقل من شهر و نصف فلا داعي للبحث عن أسبابها و تعتبر أرتكاريا حادة، لكن في حالة الازدياد عن هذه المدة فتكون أرتكاريا مزمنة و ضروري إجراء تحاليل لمعرفة سببها و كيفية علاجها.

