هاني الناظر يكشف الحل الأمثل لعلاج الأرتكاريا..فيديو

قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين حول كيفية التعامل مع أي مشكلة صحية يصاب بها الفرد.

وقال هاني الناظر في حواره في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "،" أي مشكلة صحية غير طبيعية يتعرض لها الإنسان عليه أن يستشير طبيب ".

وأضاف هاني الناظر:" لو ظهر أي شيء في جلد الإنسان يجب استشارة طبيب بشكل فوري كي لا يتفاقم الأمر حتى وإن كان بسيطا".

وتابع هاني الناظر :" لو تعرض الإنسان لالتهاب شديد في الجلد عليه أن يستشير طبيب".

واكمل هاني الناظر :" البعض يكون لديهم حساسية الارتكاريا، وعلاجها مضاد الهيستامين، مضيفا:"إذا أصيب الفرد بالأرتكاريا للمرة الأولى عليه أن يستشير طبيب لأنها قد تتحول لأمر خطير ".