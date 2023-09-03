تقديرا لمشواره الفني.. نقابة المهن الموسيقية تعلن تكريم وليد توفيق

ينظم مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، النقيب العام غدا الاثنين حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة .

وقال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين ، إن الحفل يقام تكريما وتقديرا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة .

ونوه بأنه من المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشواراً سامياً علي المستوي الفني والأخلاقي.

وليد توفيق

أعرب الفنان اللبناني وليد توفيق، عن سعادته بالعودة إلى الغناء في مصر من خلال مشاركته في مهرجان القلعة للغناء والموسيقى، قائلا: "أنا سعيد جدًا بالمشاركة في مهرجان القلعة لأنه مهرجان مهم وله قيمة فنية ومعنوية لا تقل عن أهم المهرجانات في الدول العربية".

وأضاف توفيق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، قائلاً: "أنا سعيد بأن أصل إلى كل بيت في مصر والوطن العربي من خلال عروض الحفلات التلفزيونية".

وأشار إلى أن هناك علاقة قوية تجمع الفنان بجمهوره، وأن الفنان الذي يكون محبوبًا؛ يكون محبوبا في قلوب الناس وليس فقط في أعينهم.

وأضاف أنه يعمل دائماً على تقديم الأغاني الجديدة للتفاعل مع جمهوره، مع الاهتمام بأغانيه القديمة، لافتا إلى أنه سيقدم آخر أغانيه "أصحاب السعادة" التي تم تصويرها في الغردقة.