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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير أثرى: جودة التحنيط تتوقف على القدرة المالية للشخص المتوفي.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور مجدى شاكر الخبير الأثرى، إن العلماء تمكنوا مؤخرا من اكتشاف ما يطلق عليه "رائحة الخلود" فى أوانٍ كانوبية لسيدة تدعى سينيتناي وهي مرضعة الفرعون أمنحتب الثاني، التي يعتقد أنها ماتت منذ حوالي 3500 عام.

وأوضح الخبير الأثرى، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أنه كان يتم استيراد بعض المواد الخاصة بالتحنيط من جنوب شرق أسيا وبعض الدول الأخرى".

حسب قدراته المالية

وأضاف مجدى شاكر " كل واحد كان يتحنط على حسب قدراته المالية"، موضحا أنه أثناء عملية التحنيط كان يتم اخراج 4 أعضاء، هى  الكبد، الكليتين، والأمعاء والقلب.

وتابع:" القلب هو العضو الوحيد الذى كان يتم وضعه مرة أخرى داخل الجسم لانه كان يعتقد بأنه سيكون الشاهد على صاحبه عند البعث".

وأكد الخبير الأثرى، أن كل جزء من جسم الأنسان كان يستخدم له مواد معينة للتحنيط، لافتا إلى أنه تم العثور فى بعض المقابر على اوانى كانت تستخدم فى التحنيط مدون على كل إناء نوع المادة المستخدمة، حيث أن عمليات التحنيط كانت تستغرق من 40 لـ 70 يوما. 

الدكتور مجدي شاكر رائحة الخلود أدوات التحنيط أسرار التحنيط أسرار عملية التحنيط

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