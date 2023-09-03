الزمالك يدخل معسكر مغلق غدا استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه صباح غدا الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في المعسكر الداخلي بمصر الجديدة عقب انتهاء المران الصباحي غدا الإثنين.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي .