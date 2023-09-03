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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد تجهيزات معرض "أهلا مدارس" بمركزي السنطة وزفتى

صدى البلد

تفقد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي مساء اليوم "الأحد" معارض "أهلا مدارس" بمركزي السنطة وزفتى.

ووجه المحافظ، خلال الجولة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة؛ بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد رحمي حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي الجديد من خلال التوسع في إقامة مثل هذه المعارض لبيع جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ الغربية، خلال الجولة، بنقل سيدة لمستشفى زفتى العام لعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة لها، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع السيدة على الفور وتم نقلها إلى مستشفى زفتى العام وعرضها على الأطباء وعمل الأشعة والتحاليل وتلقي العلاج اللازم تحت متابعة من وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز ومدينة زفتى.
 

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