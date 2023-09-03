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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هقول إنك بتمارسي الرذيلة.. فتاة تستغيث من تهديدات زوجها

سارة ضحية العنف الأسرى
سارة ضحية العنف الأسرى

رصد برنامج تفاصيل، مأساة سارة "فتاة متزوجة"، مع زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب وطردها من شقتها.

وأوضحت سارة خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2 " تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها كانت تعمل فى أحد الأماكن وصاحب العمل عرض عليها الزواج، فوافقت.

 تبدل تماما بعد الزواج

وأضافت سارة، أنها كانت الزوجة الثانية وكانت تعيش فى شقة بمفردها، وزجها كان فى غاية الحنية، ولكن الحال تبدل تماما بعد الزواج وبدأ  فى الاعتداء عليها بالضرب.

وأكدت أنها فى إحدى المرات قررت ارتداء الحجاب، فقام زوجها بضربها، ومنعها من ارتدائه، وكان يهددها، قائلا:" لو شوفت حد بتاع ديليفرى جايبلك أكل هتهمك بممارسة الرذيلة".

الإعلامية نهال طايل ارتداء الحجاب برنامج تفاصيل أسباب العنف الأسري حكم ضرب الزوجة

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