هقول إنك بتمارسي الرذيلة.. فتاة تستغيث من تهديدات زوجها

رصد برنامج تفاصيل، مأساة سارة "فتاة متزوجة"، مع زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب وطردها من شقتها.

وأوضحت سارة خلال حوارها مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد2 " تقديم الإعلامية نهال طايل، أنها كانت تعمل فى أحد الأماكن وصاحب العمل عرض عليها الزواج، فوافقت.

تبدل تماما بعد الزواج

وأضافت سارة، أنها كانت الزوجة الثانية وكانت تعيش فى شقة بمفردها، وزجها كان فى غاية الحنية، ولكن الحال تبدل تماما بعد الزواج وبدأ فى الاعتداء عليها بالضرب.

وأكدت أنها فى إحدى المرات قررت ارتداء الحجاب، فقام زوجها بضربها، ومنعها من ارتدائه، وكان يهددها، قائلا:" لو شوفت حد بتاع ديليفرى جايبلك أكل هتهمك بممارسة الرذيلة".