رئيس أكبر شركة بـ فرنسا: انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ في يناير

قال ألكسندر بومبارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كارفور، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المواد الغذائية في فرنسا من المرجح أن ينخفض ​​​​بشكل كبير بدءًا من يناير، في أعقاب خطة الحكومة لتقديم مفاوضات الأسعار السنوية بين تجار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية المقررة مبدئيًا للعام المقبل.

وقال في حديث لقناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية:'بدءا من يناير يجب أن نرى انخفاضا ملحوظا في مستوى التضخم.'

واضاف : بومبارد إنه يتوقع أن ينخفض ​​تضخم أسعار المواد الغذائية إلى ما دون 10% ليقترب من 5%. أظهرت بيانات أغسطس الصادرة يوم الخميس أن تضخم أسعار الغذاء - على الرغم من تراجعه للشهر الخامس على التوالي من الذروة التي بلغها في وقت سابق من هذا العام - لا يزال عند 11.1٪، أي ما يقرب من ضعف معدل التضخم الإجمالي.

وكان بومبارد حذر يوم الثلاثاء الماضي من أن الأسعار المرتفعة تجبر المستهلكين على تقليص كميات كبيرة من السلع الأساسية.

ويتبادل تجار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية في فرنسا اللوم على المسؤول عن زيادة الأسعار في محلات السوبر ماركت حتى مع انخفاض تكلفة المواد الخام في الأشهر الأخيرة.

وأضاف المدير التنفيذي لكارفور أنه يتوقع أن يظل تضخم أسعار الغذاء أعلى في السنوات المقبلة من مستويات العقود الماضية التي تراوحت بين صفر وواحد بالمئة بسبب العوامل المناخية والجيوسياسية.

وقال: 'أعتقد أن زمن التضخم الصفري في أسعار الغذاء قد أصبح وراءنا'.