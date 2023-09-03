عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أكبر شركة بـ فرنسا: انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ في يناير

صدى البلد

قال ألكسندر بومبارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كارفور، اليوم الأحد، إن تضخم أسعار المواد الغذائية في فرنسا من المرجح أن ينخفض ​​​​بشكل كبير بدءًا من يناير، في أعقاب خطة الحكومة لتقديم مفاوضات الأسعار السنوية بين تجار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية المقررة مبدئيًا للعام المقبل.

وقال في حديث لقناة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية:'بدءا من يناير يجب أن نرى انخفاضا ملحوظا في مستوى التضخم.'

واضاف : بومبارد إنه يتوقع أن ينخفض ​​تضخم أسعار المواد الغذائية إلى ما دون 10% ليقترب من 5%. أظهرت بيانات أغسطس الصادرة يوم الخميس أن تضخم أسعار الغذاء - على الرغم من تراجعه للشهر الخامس على التوالي من الذروة التي بلغها في وقت سابق من هذا العام - لا يزال عند 11.1٪، أي ما يقرب من ضعف معدل التضخم الإجمالي.

وكان بومبارد حذر يوم الثلاثاء الماضي من أن الأسعار المرتفعة تجبر المستهلكين على تقليص كميات كبيرة من السلع الأساسية.

ويتبادل تجار التجزئة وشركات السلع الاستهلاكية في فرنسا اللوم على المسؤول عن زيادة الأسعار في محلات السوبر ماركت حتى مع انخفاض تكلفة المواد الخام في الأشهر الأخيرة.

وأضاف المدير التنفيذي لكارفور أنه يتوقع أن يظل تضخم أسعار الغذاء أعلى في السنوات المقبلة من مستويات العقود الماضية التي تراوحت بين صفر وواحد بالمئة بسبب العوامل المناخية والجيوسياسية.

وقال: 'أعتقد أن زمن التضخم الصفري في أسعار الغذاء قد أصبح وراءنا'.

أسعار المواد الغذائية الجيوسياسية أسعار الغذاء السلع الاستهلاكية العوامل المناخية تجار التجزئة المواد الخام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

رسميا.. «التعليم» تتيح سداد مصروفات المدارس 2024 على 3 أقساط| تفاصيل

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

هؤلاء معفيون من دفعها| قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الجديد

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

تحذير عاجل من الدفاع المدني السعودي بسبب الأمطار الرعدية

مفاجأة.. حسن شحاته يعلن عن اجتماع طارئ لرموز الزمالك لهذا السبب| فيديو

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

موضوعات متعلقة

وزيرة الخارجية الفرنسية: سفيرنا لن يغادر النيجر بأوامر سلطة غير شرعية

لأول مرة.. تصوير فيلم إسرائيلي إيراني بشكل سري لتجنب الشبهات

إجلاء 4000 شخص بسبب وصول إعصار هايكوي إلى جنوب شرق تايوان

قمة العشرين.. وزيرة الخزانة الأمريكية تحشد الشركاء للحفاظ على الدعم الاقتصادي لأوكرانيا

المكسيك.. اختيار السيناتور زوتشيتل جالفيز رسميًا مرشحة الرئاسة لانتخابات 2024

نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين

ملياردير أمريكي مرشح للرئاسة: مستعد لدعم ترامب حتى لو تمت إدانته بشرط

الشرطة في أوغندا تعتقل رجلا بحوزته عبوة ناسفة داخل كنيسة في كمبالا

ترشيحاتنا

صفقة رئيسية.. زيلينسكي يعلن التوصل لاتفاق مهم للغاية مع فرنسا

لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: الارتفاعات لم نشهدها سابقا

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر

الأوقاف: 600 جنيه مكافأة تشجيعية للمتميزين من عمال المساجد المتطوعين بالمديريات الإقليمية

سينا بتفرح... "الديهي" يزف خبر سعيد لأبناء أرض الفيروز |فيديو

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعدي عن السكريات الضارة.. طريقة عمل أكواب التوت مع البسكوت للأطفال

لأصحاب الدايت.. طريقة تحضير صدور الدجاج محشية بالسبانخ

أطعمة تعالج الحساسية وتخفّف أعراضها

مهرجان العلمين الجديدة يحقق النجاح في اتجاهين.. روَّج للسياحة بها ودَعَمَ «حياة كريمة».. والمدينة احتضنت نجوم الوطن العربي

فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ