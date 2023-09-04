قرارات عاجلة من النيابة في واقعة العثور على قطع أثرية بمدينة بدر

أمرت نيابة بدر، بسرعة إجراء التحريات التكميلية حول واقعة العثور على قطع أثرية، بحوزة 4 أشخاص بمدينة بدر.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات، وإخطار هيئة الآثار؛ لمعاينة المضبوطات للوقوف على حقيقة القطع الأثرية من عدمه.

واعترف الطرف الأول بقيام الطرف الثاني بإيهامه ببيع تمثال أثري، واتفقوا معه على التقابل بنطاق محافظة الجيزة، وقام بتسليمهم مبلغا ماليا، إلا أنه اكتشف عقب ذلك، قيامهم بالنصب عليه، ولم تواصلوا معه مرة أخرى لإتمام عملية البيع، فقام باستدراجهم للمنطقة محل البلاغ؛ بدعوى إعطائهم باقي المبلغ المالي الخاص بعملية الشراء، وعقب حضورهم؛ افتعل مشاجرة معهم، واستغاث بالأهالي.

وبمواجهة الطرف الثاني؛ اعترفوا بحيازتهم للتمثال والقطعة الحجرية بقصد النصب على عملائهم راغبي شراء الآثار، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين من الطرف الثاني؛ تبين احتوائه على عدة فيديوهات لقطع يشتبه في أثريتها.

واتخذت الإجراءات القانونية.