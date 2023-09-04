بالأبيض.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها

نشرت الفنانة انجى المقدم ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الصحراء.

وتألقت انحى المقدم ، في الصور بإطلالة ملفتة مرتدية ملابس باللون الأبيض كشفت عن قوامها الممشوق المتناسق ونسقت معه بعض الإكسسوارات باللون النحاس.

كما اختارت انجى ، أن تترك بشرتها على طبيعتيها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وكتبت إنجي المقدم معلقة على هذه المجموعة من الصور: "استسلم، الاستسلام أقوى شيء يمكنك فعله".

يذكر أن آخر أعمال إنجي المقدم كان فيلم "كاملة"،

وتدور أحداثه حول طبيبة نفسية تدعى "كاملة"، تعاني من نظرة المجتمع لها، نظرا لعدم زواجها بعد تجاوزها سن الأربعين، حيث تتشابه ظروفها مع مريضة لديها تدعى "أسماء"، تعاني من نظرة المجتمع لها بسبب ظروف معينة، لتتوالى الأحداث بينهما.

IMG_1174

IMG_1173

IMG_1172

IMG_1171

IMG_1170