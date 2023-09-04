4 إيقافات واستدعاء وحيد.. قرارات نقابة الموسيقيين لضبط سوق الغناء

شهدت نقابة المهن الموسيقية الأيام الأخيرة أحداث ساخنة وقرارات عاجلة من قبل مجلس الإدارة أدت إلى إيقاف عدد من المطربين بعد إدانتهم وكان آخرهم إيقاف سارة زكريا.

إيقاف سارة زكريا

وكشف مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، نتيجة التحقيق مع المطربة سارة زكريا بعد توجيهها ألفاظًا غير لائقة ضد الجمهور المصري بحفلها الأخير بالساحل الشمالي.

ونشر مصطفى كامل مقطع فيديو لاعتذار سارة زكريا خلال التحقيق معها داخل مقر النقابة، عبر حسابه على فيسبوك، وقالت سارة: “أنا ما أسأت للشعب إن كان مصري أو عربي أو أجنبي، الفنان بيحترم حاله ونقابة الفنانين اللي أعطته التصريح إذا هذا الشيء خرج مني بدون انتباه أو لا وعي ويوصل لهذه المرحلة وإن شاء الله ما أتلفظ بهذه الأشياء مرة أخرى”.

ورد مصطفي كامل علي الفيديو قائلا :" بناءً على ما ورد بالفيديوهات من أفعال وأقوال خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد، وانحرفت انحرافا أخلاقيا لا علاقة له بالفنون، قررنا عدم الاكتراث بأي مبررات قدمتها، ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي، وبعد مشاورة الشئون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية، منع سارة زكريا من الغناء داخل مصر".

ايقاف عمر كمال وحمو بيكا

وسبق إيقاف سارة زكريا إيقاف كل من عمر كمال وحمو بيكا لمدة أسبوع ابتداء من 3 سبتمبر الحالي وذلك بعد انتشار فيديو لهما وهما يقدمان أغنية انتى معلمة مع تغير بعض كلماتها وهو ما اعتبرته النقابة إساءة للمرأة المصرية وقررت ايقافهما مع تغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنية .





إيقاف كزبرة

ومن المؤديين الذين تم ايقافهم عن الغناء الفترة الماضية المؤدي أحمد خالد والشهير كزبرة.



حيث أصدر نقيب عام المهن الموسيقية قرارا، جاء فيه بناء علي ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمي (عليا الطلاق) وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ ( كزبرة) تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر إهانة بالغة وإساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها علي مستوي العالم بأكمله.

قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق مع تكليف الشئون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنف دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية علي هذه الكلمات بناء علي الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن.

وكشفت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، عن نتيجة التحقيق مع مؤدي المهرجانات كزبرة، بإيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق، وتحرير محضر ضده في النيابة العامة بسبب كليبه الجديدة عليا الطلاق كله بيكدب.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: «أولا إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ شئونها في توجيه تهمة إهانة وتحقير رمز من رموزنا الراسخة في وجدان الشعب المصري والجديرة بالاحترام والتقدير د. أحمد زويل، وكذا مخالفة المشكو في حقه للإقرار الموقع منه بالالتزام الكامل بالمظهراللائق وحسن اختيار الكلمات وعرضها على الرقابة على المصنفات الفنية ونقابة المهن الموسيقية قبل طرحها».

وتابع البيان: «ثانيا إبلاغ الرقابة على المصنفات بالواقعة، حيث إن المؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة، قام بطرح مصنف فني للتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة الرقابة على المصنفات». وأضاف البيان: «ثالثا إلغاء التصريح السنوي للمؤدي أحمد خالد الشهير بكزبرة- لمخالفته نص المادة 61 من القانون رقم 35 لسنة 1978 واللائحة الداخلية للنقابة التي توجبان الالتزام بآداب المهنة وتقاليد المجتمع وعدم استخدام كلمات تخرج عن مضمونها الاجتماعي والأخلاقي باللفظ أو الإيحاء، أو إهانة أي رمز من الرموز الأصيلة في وجدان المصريين والعرب.. رابعًا: للعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الرأي القانوني».

استدعاء رضا البحراوي

وأيضا من القرارات التى اتخذتها نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة الماضية استدعاء رضا البحراوي للتحقيق معه على خلفية غناءه انية عليا الطلاق لمؤدي كزبرة، بعد قرار النقابة بعد غنائها مرة أخرى في أى حفلة وعلى من يقدمها سواء فى حفل أو مناسبة اجتماعية سيتم ايقافة عن الغناء.





وكشف مصدر داخل نقابة المهن الموسيقية عن استدعاء المطرب الشعبي رضا البحراوي للتحقيق معه حول أغنية “عليا الطلاق” التى سبق وتسببت فى أزمة لصاحبها كزبرة.

وأضاف المصدر أن هناك فيديو منتشر لرضا البحراوي على السوشيال ميديا وهو يغنى نفس الأغنية “عليا الطلاق”، وكان مجلس الإدارة قد أصدر قرار بعد أزمة كزبرة الشهيرة بعدم غناء هذه الأغنية وأن من يقدمها على المسرح يتم ايقافه.

وتابع المصدر فطلب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية تحقيقا عاجلا مع رضا البحراوي لمعرفة حقيقة هذا الفيديو وتاريخ غناء هذه الأغنية فإذا أثبت التحقيق أن رضا البحراوي قام بغنائها بعد صدور قرار النقابة سيتم اقافه ولكن إذا ثبت عكس ذلك وأن هذا الفيديو قديما سوف يتغاضى المجلس عن عقوبة رضا البحراوي.