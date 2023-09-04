عين شمس توقع اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة نانجينغ الصينية للفنون





وقعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و البروفيسور لي شيانغ مين رئيس أكاديمية نانجينغ للفنون، اتفاقية للتعاون البحثي والأكاديمي المشترك بين جامعة عين شمس و جامعة نانجينغ الصينية للفنون وذلك في ختام مشاركتها في أعمال المنتدي الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة والذي أقيمت فعالياته بجمهورية الصين الشعبية على مدار ٤ أيام متتالية.



يأتي التعاون بين الجانبين في التخصصات والبرامج المتعلقة بصناعة الرسوم المتحركة في التلفزيون والسينما والألعاب، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والطلاب وتنفيذ مشاريع مشتركة بين المتخصصين من الجانبين.



وعقب توقيع البروتوكول أهدت أ.د. غادة فاروق درع جامعة عين شمس للبروفيسور لي شيانغ مين والسيد تشيان فنغ رئيس مجموعة أوو روي لصناعة الثقافة.

وفي كلمتها التي ألقتها بمنتدى الجامعات الصينية والعربية نيابة عن الجامعات العربية ، أشارت أ.د. غادة فاروق إلى حرص جامعة عين الشمس على التواصل والتعاون مع الجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة واستعرضت الكليات والبرامج التي تضمها الجامعة، موجهة الشكر إلى اللجنة المنظمة للمنتدى وجامعة نانجينغ للفنون ومجموعة أوو روي للصناعة الثقافة على تنظيم المنتدى الذي يسهم في التعاون بين الأكاديميين والمؤسسات المعنية بتسويق منتجات الرسوم المتحركة في الصين والعالم العربي.



يذكر أن مشاركة جامعة عين شمس في فعاليات المنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة جاءت بدعوة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وجامعة نانجينغ للفنون، ومثّل وفد جامعة عين شمس برئاسة أ.د.غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، كلا من أ.د.ناصر عبدالعال وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وأ. محمد رمضان المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ممثلا عن شباب جامعة عين شمس .



أقيم المنتدى بهدف دعم التعاون بين الصين والدول العربية في مجال صناعة الرسوم المتحركة وتعميق التعارف بين الشباب الصيني والعربي من أجل المزيد من الابتكار في صناعة الرسوم المتحركة وفتح آفاق لإنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية والألعاب والارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وعلى مدار أيام المنتدى ألتقت أ.د. غادة فاروق بالسيد لو يانغ تشوان نائب وزير الثقافة والسياحة في الصين والسيدة سو ينغ نائب رئيس مقاطعة جينغ سو والبروفيسور لي شيانغ مين رئيس أكاديمية نانجينغ للفنون والبروفيسورة شيا سي عميد كلية التعليم الدولي بجامعة نانجينغ للفنون .



و ألتقت أ. د. غادة فاروق كل من السيد تشا ينغ دونغ عمدة مدينة سو تشو والسيد شنغ به الأمين العام للحزب بمدينة سو تشو والسيدة تشي خوي تشاو المدير العام لإدارة الثقافة والسياحة ببكين والسيد وانغ مين المدير العام لإدارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة بمدينة تشنغدو.كما اجتمعت سيادتها بالسيدة تشونغ دان دان رئيس إدارة التعاون الدولي والبروفيسور دوان وان كاي بجامعة الصين للإعلام .

كما شاركت أ.د. غادة فاروق في منتدى المؤسسات المعنية بصناعة وتسويق وتوزيع أفلام الرسوم المتحركة للتعرف على آفاق التعاون المستقبلية بين جامعة عين شمس والمؤسسات التجارية المتخصصة في هذه الصناعة والتي باتت تمثل رافداً مهماً يسهم بقدر كبير في الاقتصاد الوطني.

كما شاركت أ.د. غادة فاروق في الاجتماع الترويجي لصناعة الثقافة الرقمية الحضرية والذي تناول المدن الرقمية والتحديث الرقمي والثقافة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

كما أجرت أ.د غادة فاروق زيارة لجامعة نانجينغ للفنون بمدينة نانجينغ ، و ألتقت السيدة تشانغ جيا نائب رئيس الجامعة ، حيث تناول اللقاء التعريف بالكليات والبرامج والتخصصات العلمية واستعراض أوجه التعاون في مجالات التبادل الطلابي والأساتذة والأبحاث المشتركة ، وذلك بحضور عمداء كليات التصميم الصناعي والفنون الجميلة والدراسات الدولية والرسوم المتحركة والسيد مدير إدارة العلاقات الدولية بالجامعة.



كما قامت بزيارة لكلية التصميم الصناعي والاستماع إلى شرح من عميد الكلية حول أحدث التقنيات والمعامل بالكلية ، و أعربت الأستاذة الدكتورة رئيس جامعة نانجينغ عن ترحيب الجامعة بالدارسين من جامعة عين شمس في المرحلة الجامعية والماجستير والدكتوراة.



وأشارت نائب رئيس جامعة نانجينغ إلى أنها سوف تزور جامعة عين شمس ضمن فعاليات زيارة وفد الجامعات الصينية لجامعة عين شمس الشهر المقبل.