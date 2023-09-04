عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عين شمس توقع اتفاقية للتعاون المشترك مع جامعة نانجينغ الصينية للفنون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 
 

وقعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و البروفيسور لي شيانغ مين رئيس أكاديمية نانجينغ للفنون،  اتفاقية للتعاون البحثي والأكاديمي المشترك  بين جامعة عين شمس و جامعة نانجينغ الصينية للفنون وذلك في ختام مشاركتها في أعمال المنتدي الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة والذي أقيمت فعالياته بجمهورية الصين الشعبية على مدار ٤ أيام متتالية.


يأتي التعاون بين الجانبين في التخصصات والبرامج المتعلقة بصناعة الرسوم المتحركة في التلفزيون والسينما والألعاب، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والطلاب وتنفيذ مشاريع مشتركة بين المتخصصين من الجانبين.


وعقب توقيع البروتوكول أهدت أ.د. غادة فاروق درع جامعة عين شمس للبروفيسور لي شيانغ مين والسيد تشيان فنغ رئيس مجموعة أوو روي لصناعة الثقافة.

وفي كلمتها التي ألقتها بمنتدى الجامعات الصينية والعربية نيابة عن الجامعات العربية ، أشارت أ.د. غادة فاروق  إلى حرص جامعة عين الشمس على التواصل والتعاون مع الجامعات الصينية في التخصصات العلمية المختلفة واستعرضت الكليات والبرامج التي تضمها الجامعة، موجهة الشكر إلى اللجنة المنظمة للمنتدى وجامعة نانجينغ للفنون ومجموعة أوو روي للصناعة الثقافة على تنظيم المنتدى الذي يسهم في التعاون بين الأكاديميين والمؤسسات المعنية بتسويق منتجات الرسوم المتحركة في الصين والعالم العربي.


يذكر أن مشاركة جامعة عين شمس في فعاليات المنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة جاءت بدعوة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وجامعة نانجينغ للفنون، ومثّل وفد جامعة عين شمس برئاسة أ.د.غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، كلا من أ.د.ناصر عبدالعال وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب  ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وأ. محمد رمضان المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات ممثلا عن شباب جامعة عين شمس .


أقيم  المنتدى بهدف دعم التعاون بين الصين والدول العربية في مجال صناعة الرسوم المتحركة وتعميق التعارف بين الشباب الصيني والعربي من أجل المزيد من الابتكار في صناعة الرسوم المتحركة وفتح آفاق لإنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية والألعاب والارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وعلى مدار أيام المنتدى ألتقت أ.د. غادة فاروق بالسيد  لو يانغ تشوان نائب وزير الثقافة والسياحة في الصين والسيدة  سو ينغ نائب رئيس مقاطعة جينغ سو والبروفيسور لي  شيانغ مين رئيس أكاديمية نانجينغ للفنون والبروفيسورة شيا سي عميد كلية التعليم الدولي بجامعة نانجينغ للفنون . 


و ألتقت أ. د. غادة فاروق كل من السيد تشا ينغ دونغ عمدة مدينة سو تشو والسيد  شنغ به الأمين العام للحزب بمدينة سو تشو والسيدة تشي خوي تشاو المدير العام لإدارة الثقافة والسياحة ببكين والسيد وانغ مين المدير العام لإدارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة بمدينة تشنغدو.كما اجتمعت سيادتها بالسيدة تشونغ دان دان رئيس إدارة التعاون الدولي والبروفيسور دوان وان كاي بجامعة الصين للإعلام .

كما شاركت أ.د. غادة فاروق في منتدى المؤسسات المعنية بصناعة وتسويق وتوزيع أفلام الرسوم المتحركة للتعرف على آفاق التعاون المستقبلية بين جامعة عين شمس والمؤسسات التجارية المتخصصة في هذه الصناعة والتي باتت تمثل رافداً مهماً يسهم بقدر كبير في الاقتصاد الوطني.

كما شاركت أ.د. غادة فاروق في الاجتماع الترويجي لصناعة الثقافة الرقمية الحضرية والذي تناول المدن الرقمية والتحديث الرقمي والثقافة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

كما أجرت أ.د غادة فاروق زيارة لجامعة نانجينغ للفنون بمدينة نانجينغ ، و ألتقت السيدة  تشانغ جيا نائب رئيس الجامعة ، حيث تناول اللقاء التعريف بالكليات والبرامج والتخصصات العلمية واستعراض أوجه التعاون في مجالات التبادل الطلابي والأساتذة والأبحاث المشتركة ، وذلك بحضور عمداء كليات التصميم الصناعي والفنون الجميلة والدراسات الدولية والرسوم المتحركة والسيد مدير إدارة العلاقات الدولية بالجامعة.

 
كما قامت  بزيارة لكلية التصميم الصناعي والاستماع إلى شرح من عميد الكلية حول أحدث التقنيات والمعامل بالكلية ، و أعربت  الأستاذة الدكتورة  رئيس جامعة نانجينغ عن ترحيب الجامعة بالدارسين من جامعة عين شمس في المرحلة الجامعية والماجستير والدكتوراة. 


وأشارت نائب رئيس جامعة نانجينغ إلى أنها سوف تزور جامعة عين شمس ضمن فعاليات زيارة وفد الجامعات الصينية لجامعة عين شمس الشهر المقبل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

ترشيحاتنا

رغم موافقة اللاعب.. ناد روسي يصدم الأهلي فى ميركاتو الصيف ..تفاصيل

فرصة للمصريين للحصول على دولارات| تفاصيل قرار توفيق أوضاع 9 ملايين لاجئ بالبلاد.. كيف تصبح مستضيف؟

قبل الغرامة ما توصل 3 مليون يورو.. شوبير يوجه رسالة عاجلة للزمالك

بعد بيراميدز.. إنبي يدرس تقديم شكوى ضد الزمالك بسبب مصطفى شلبي

بث مباشر.. اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين

بعد توقعات البنك الأمريكي.. النفط يصل إلي أعلي مستوياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ