رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية بالعام الدراسي الجديد...شروط القبول والأوراق المطلوبة

أيام قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد بالجامعات المصرية وتستعد الجامعات لاستقبال الطلاب بكافة الكليات سواء القدامى والجدد الحاصلين على الثانوية العامة بعد التقديم والانتهاء من كافة الإجراءات الورقية الخاصة لطلاب الفرق الاولى بالكليات .

استعدادات المدينة الجامعية

تستعد المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب بتوفير الغرف والادوات والمطاعم داخل المدن الجامعية بالجامعات المصرية بنين وبنات وبدء إجراءات التسكين قبل بدء العام الدراسى الجديد وذلك بفروعها ..

وبدأت المدينة الجامعية التقديم لطلاب القدامى وطلاب الثانوية العامة الجدد عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية

وقال مصدر مسؤل بالمدن الجامعية بعين شمي خلال تصريحاته لصدي البلد، ان المدن الجامعية بجامعة عين شمس بدأت، في فعاليات التسكين للطلاب القدامى المتقدمين للإلتحاق بالمدن الجامعية للعام الدراسى/2023.



وفتحت جامعة عين شمس، باب التقدم لطلاب الجامعة للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023 من خلال التسجيل الإلكتروني وملء استمارة التقديم ببوابة خدمات الطلاب موقع الزهراء لتسكين المدن الجامعية، بالنسبة للطلاب القدامى والجدد.

شروط الإقامة بالمدن الجامعية عين شمس

1 - أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى.

2 - علما بأن مراكز "طوخ - كفر شكر - بنها - شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والصف - أطفيح - الحوامدية - العياط - البدرشين - منشأة القناطر - الواحات" بمحافظة الجيزة، خارج نطاق القاهرة الكبرى.

3 - وأن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

4 - ألا يكون الطالب مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

5 - ألا يكون صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6 - استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

7 - ألا تكون الطالبة متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للطالبة وولى الأمر.



ينطلق العام الدراسي الجديد في شهر اكتوبر القادم لطلاب الجامعات والتي يلجأ بعضهم للسكن بالمدن الجامعية لبعد محل الإقامة عن الجامعة، وعليه يبحث هؤلاء عن رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمدن.

ويمكن لطلاب الجامعات المنضمين للمدن تصفح رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية والذي يتيح عدة خدمات بعضها يستفيد منه الطالب قبل الدراسة كمعرفة مواعيد التقدم للمدن الجامعية، تقديم طلب التحاق بالمدينة الجامعية، تسجيل دخول الطلاب، الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية، فضلا عن متابعة إرشادات التقدم والإقرارت المرتبطة بكل جامعة.



إرشادات التقدم والإقرارات

ولمعرفة إرشادات التقدم والإقرارات المرتبطة بكل جامعة يقوم الطالب والطالبة باختيار الجامعة المراد السؤال عنها ثم الضغط على عرض المواعيد.

إرشادات التقدم والإقرارات المرتبطة المنصورة

ووفق المنشور عبر رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، فإن المستندات والأوراق المطلوبة هي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (والأصل للإطلاع).

- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشؤون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التى يعمل بها الضامن.

- عدد (8) صور شخصية للطالب (مقاس 4×6).