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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منح لاعب السلة الأمريكي باتريك يوسف الجنسية المصرية

صدى البلد

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بمنح الجنسية المصرية للاعب السلة الأمريكي باتريك يوسف جاردنر  ليحق له الالتحاق بمنتخب الفراعنة وتمثيل مصر فى المنتخب الوطنى.
 

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وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1432 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض  مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، قرار يعتبر باتريك يوسف جاردنر - الأمريكى الجنسية - مواليد أمريكا فى 16/6/1999 متمتعًا بالجنسية المصرية من تاريخ صدور قرار منحه الجنسية المصرية بوصفه من أبناء الأم المصرية وذلك طبقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975.

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