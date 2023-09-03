ابن صاحب العقار بيتعدي علينا.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع على شبكة الإنترنت تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من أحد الأشخاص لقيامه بممارسة أعمال البلطجة عليها وعلى سكان العقار محل إقامتها بالجيزة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (6 أشخاص - مقيمين بالعقار محل البلاغ) ، طرف ثان: (نجل مالك العقار محل البلاغ) ، وقرر الطرف الأول بتضررهم من الطرف الثانى لقيامه بالتعدى عليهم بالسب والشتم لخلافات بينهم حول القيمة الإيجارية للشقق محل إقامتهم بالعقار المُشار إليه ، وبسؤال المشكو فى حقه أقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.