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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الصومالى أوجه التعاون المشترك

لقاء وزير الداخلية
لقاء وزير الداخلية ونظيره الصومالى

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الدكتور محمد أحمد شيخ على وزير الأمن الداخلى بجمهورية الصومال الفيدرالية ، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك .

و أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ،كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة.

 ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن الداخلى بجمهورية الصومال الفيدرالية للقاهرة ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة فى ضوء العلاقات التاريخية التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وحتمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل المُتغيرات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية .

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