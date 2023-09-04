فريق كورال كلية الحقوق بعين شمس يتوج بالمركز الأول على مستوى الجامعة

حصل فريق كورال كلية الحقوق بجامعة عين شمس بقيادة المدرب الفنان مؤمن خليل، بالمركز الأول على مستوى الجامعة ، و ذلك ضمن فاعليات مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى ٢٠٢٣م التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بمسرح كلية التربية النوعية.

يأتي ذلك برعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د محمد صافي، عميد كلية الحقوق ، ا.د محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم.

وبهذه المناسبة ، يتقدم عميد الكلية بخالص التهنئة لفريق الكورال وإدارة رعاية الشباب بالكلية، وننتظرهم جميعا ليمتعوا الحضور بفنهم الراقى فى حفل تخرج الكلية الرسمى يوم الخميس الموافق الرابع عشر من سبتمبر لعام ٢٠٢٣م.