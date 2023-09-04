الثاني خلال أيام.. زلزال جديد يضرب بحر إيجة

أفادت وسائل إعلام تركية بوقوع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، صباح الإثنين، قبالة خليج قوش أداسي ببحر إيجة.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية "آفادط إن الزلزال وقع في تمام الساعة 08:26 بالتوقيت المحلي للعاصمة أنقرة.

وأشارت "آفاد" إلى أن مركز الزلزال يبعد عن خليج قوش أداسي مسافة 6.08 كيلو مترات، وعمقه 6.97 كيلو مترات.

والاسبوع الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، بحر إيجة قبالة منطقة داتشا في موغلا.

ووقع الزلزال على عمق 57.6 كيلو متر، ويبعد مركز الزلزال عن قضاء داتشا التابع لولاية موغلا 33.46 كم.

وبحر إيجة ممتد من البحر الأبيض المتوسط، يقع بين اليونان من ناحيتي الغرب والشمال، وتركيا من ناحية الشرق، وجزيرة كريت إلى الجنوب ويتصل ببحر مرمرة عن طريق مضيق الدردنيل.