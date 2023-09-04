محمد عبد الشافي يشارك بمران الزمالك الجماعي

شهدت التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات اليوم مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بصورة طبيعية استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى عبدالشافي التقسيمة الفنية كاملة لأول مرة بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به، وخضع الظهير الأيسر لفحوصات طبية قبل المشاركة في المران للتأكد من جاهزيته.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.