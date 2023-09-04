ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. استمرار زراعة نباتات مثمرة وأخرى للزينة بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وضمن خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وتابع اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا، مجهودات إدارة الحدائق والبساتين بالوحدة المحلية حيث تم زراعة 50 شجرة مثمرة بطرق وشوارع حي غرب بطريق القاهرة أسوان الزراعي، كما تم ري الأشجار المزروعة، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

وفى مركز مطاي، قال هشام فايز رئيس المركز، أنه جارى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم تشجير وتهذيب عدد من الأشجار بـطريق مصر أسوان الزراعي، بالإضافة إلى زراعة 97 شجرة زينة بالطريق الدائري في زمام حي شمال المدينة وعلى جانبي طريق 242.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه تم زراعة 50 شجرة زينة وأخرى مثمرة بجوار سور مدرسة التجارة بنات بسمالوط وبمحيط المصالح والمؤسسات الحكومية، مؤكداً استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالأحياء والشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء إلى جانب خلق بيئة صحية نظيفة.