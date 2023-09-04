تدريبات إضافية لثنائي الزمالك بمران اليوم

خاض يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات إضافية بعد انتهاء التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وحرص الثنائي على خوض تدريبات بدنية من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للفريق في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.