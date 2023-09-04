تخصيص 10 مليارات جنيه.. جهود الدولة في تنمية سيناء

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرا بعنوان، جهود الدولة في تنمية سيناء، والتي جاءت كالتالي:

حرصت مصر على التنمية لتحقيق الأمن في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

فى عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنية لتنمية سيناء، ثم زادت قيمة الاستثمارات 15 ضعفًا.

تنفيذ استثمارات بأكثر من 700 ممليار جنيه خلال 8 سنوات.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ1.8 مليار جنيه.

إنشاء 18 مجمعًا زاعيًا وتنفيذ 9900 حوض سمكي، وتنمية بحيرة البردويل بتكلفة 120 مليون جنيه.

إنشاء 8 قر للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وبناء 423 منشأة حماية من السيول.