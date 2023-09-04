تخصيص 10 مليارات جنيه.. جهود الدولة في تنمية سيناء

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرا بعنوان، جهود الدولة في تنمية سيناء، والتي جاءت كالتالي:
- حرصت مصر على التنمية لتحقيق الأمن في سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
- فى عام 2015 تم تخصيص 10 مليارات جنية لتنمية سيناء، ثم زادت قيمة الاستثمارات 15 ضعفًا.
- تنفيذ استثمارات بأكثر من 700 ممليار جنيه خلال 8 سنوات.
- دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ1.8 مليار جنيه.
- إنشاء 18 مجمعًا زاعيًا وتنفيذ 9900 حوض سمكي، وتنمية بحيرة البردويل بتكلفة 120 مليون جنيه.
- إنشاء 8 قر للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وبناء 423 منشأة حماية من السيول.