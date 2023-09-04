تسجيل صوتي مسرب للأميرة ديانا يكشف مفاجآت

تم الكشف عن تسجيل صوتي مسرب للأميرة الراحلة ديانا، من خلال شبكة سي ان ان الامريكية، وتم رفع السرية والحذر عنه وذكر التسجيل الصوتي، أن الملك تشارلز شعر بـ«خيبة أمل» عند ولادة نجلهما هاري، لأنه كان يريد أن ينجب فتاة.

قالت ديانا إن علاقة تشارلز بزوجة أبيها راين سبنسر توترت بشدة، حتى أنه لم يكن يتحدث معها تماماً وسبب ذلك، أنه أخبرها في حفل تعميد هاري إنه يشعر بخيبة أمل لأنه اعتقد أنه سينجب فتاة هذه المرة.

قالت راين سبنسر في غضب شديد : "عليك أن تدرك كم أنت محظوظ لأنك أنجبت طفلاً طبيعياً"

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول التسجيل الصوتي المسرب للأميرة الراحلة ديانا من خلال الفيديوجراف التالي.