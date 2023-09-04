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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

آخر من يعصي .. اسباب اعتزال منى إبراهيم الرقص الشرقي

الرقصة منى إبراهيم
الرقصة منى إبراهيم

لفن الرقص تاريخ طويل، وتناولته العديد من الكتب، التي تحدثت عنه وعن أزماته، كما تناول البعض في مؤلفاتهم اسباب اعتزال بعض الراقصات، ومن بينهم الفنانة والراقصة منى إبراهيم، التي أعلنت عام 1979 اعتزالها، موضحة أن السبب هي الطريقة التي تعاملت بها من قبل بعض النقابات الوليدة.

 

وأهدت مجموعة من بدلات الرقص لأخريات، وفي حوار لها مع مجلة الشبكة اللبنانية أوضحت الحروب التي تتعرض لها ويتعرض لها الرقص الشرقي بأكمله.

 

كواليس اعتزال منى إبراهيم الرقص 

 

وقالت منى إبراهيم التي لقبت بصوفيا لورين القاهرة: «اعتزلت لأن الرقص الشرقي محنة وليس مهنة، فقد سمح مؤخرا في مصر بتأسيس عدة نقابات خاصة بالفن، لكن هذه النقابات لا تعترف بالراقصات، ولا تعتبر عملهن فنا، بل مجرد تعرية وإثارة فقط، وأنا أتعجب لماذا لا يمنعون الرقص الشرقي إن كانوا يعتبرونه عارا، ولا يستحق أن يكون له نقابة تدافع عن العاملين في حقله وتضمن مستقبلهم».

وأضافت منى: «إنهم يتركون الراقصات يمارسن عملهن ويتهربون من انصافهن أو التفكير بمصير أكثر من 2300 راقصة، مع إنهم لا يقيمون عرسا على مستوى البلد إلا ويكون الرقص فيه أساسيا، ويعتمدون على رسميا على راقصة لتمثيل البلد في الأسابيع السياحية، ولا يكرمون ضيوف البلد من رؤساء وملوك إلا بمشاهدة وصلات من الرقص الشرقي البديع، لأن هذا الفن لا يحتاج إلى مترجم».

وتابعت: «لم اعتزل احتجاجا فأنا أول من يطيع وآخر من يعصي، ولكني واحدة من أربع راقصات فقط قبلت نقابة الممثلين انتسابهن إليها لقيامهن بعدة أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية، واشترطت النقابة عليهن الحضور إلى دارها لإعلان اعتزالهن الرقص نهائيا، لذلك أعلنت اعتزالي وأنتظر أن تعلن زميلاتي نجوى فؤاد وسهير زكي وهياتم اعتزالهن حفاظا على انتسابهن للنقابة».

واختتمت: «أما الخطوة القادمة فسأعلنها حربا حتى يتم الاعتراف بالرقص الشرقي كفن، أو إلغاءه وملاحقة كل من تتجرأ وتهز خصرها».

 

منى إبراهيم أجرأ ممثلة

منى إبراهيم، نالت لقب «أجرأ ممثلة في تاريخ السينما المصرية»، واحدة من أبرز النجمات اللاتي قدمن الإغراء سواء في الأفلام اللبنانية أو المصرية في فترة السبعينات، أثارت جدلاً كبيراً من خلال دور «عشيقة» النجم الراحل فريد شوقي في فيلم «الأستاذ أيوب» الذي منع من العرض، وتزوجت ما يقرب من 20 مرة وأصيبت في آخر أيامها بالجنون.

قدمت ما يقرب من 22 فيلماً أبرزها فيلم «حنفي الأبهة» و«الغاضبون» و«الخادم» و«الغني والفقير» و«رمضان فوق البركان» و«جزيرة النساء» و«الأستاذ أيوب» و«يوم الأحد الدامي» و«الجائزة الكبرى» و«العمالقة» و«الغفران» و«عودة حميدو» و«الرجل المناسب» و«العتبة جزاز».

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