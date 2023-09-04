التنمية المحلية: التحول للغاز الطبيعي من أهم صور تطبيق مصر لاستدامة المدن |فيديو

قال الدكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم التنمية المحلية ، تعليقا على تطوير وتجديد البنية التحتية اللازمة لاطلاق طاقات المدن وتعزيز قدراتها السياحية ، إن الهدف الحادي عشر من اهداف التنمية المستدامة العالمية هي جعل المدن والمستوطنات العالمية تتصف بالاستدامة ، والحفاظ على المدن التراثية والحضارية.

وتابع " قاسم " ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الاخبار " على شاشة دي ام سي ، أن الهدف من الاستدامة أن تكون المدن آمنة وقادرة على الصمود ، وحماية التراث الثقافي ، وهو ما أكدت عليه السياسة المصرية على مدار سنوات سابقة .

وأشار المتحدث باسم التنمية المحلية ، أن مصر كان لها اعمال على ارض الواقع تحافظ على الاستدامة للمدن ، وأهمها تطبيق تحويل استخدام الطاقة الكهربائية للغاز الطبيعي ، وخلق ادارة جديدة للمخلفات ، والممارسات الاخرى بقرى حياة كريمة .