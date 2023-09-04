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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة : الحكومة المصرية تعمل على تحقيق السياحة والتنمية المستدامة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في الصين

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدي الدولي للمدن المستدامة والسياحة بالصين، إن السياحة المستدامة هي صناعة ملتزمة بإحداث توازن مناسب بين الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة.

وأضاف وزير التنمية المحلية ، أنه أصبح لزاماً علينا جميعاً وضع تأهيل والحفاظ على المدن التراثية على رأس أولويات الأجندات التنموية، من خلال وضع وتنفيذ سياسات وبرامج محددة للحفاظ على المدن السياحية والتراثية، ودمجها بالسياسات العامة على المستوي المحلي خاصة المتعلقة بالتخطيط الحضري، والبيئة، والتعليم، والتماسك الاجتماعي، وتعزيز حوكمة قطاع السياحة التراثية من خلال اتباع منهجيات تشاركية مناسبة لإدارة التراث الثقافي.

وتابع آمنة: وإشراك أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.. مع اعتبار المدن السياحية والتراثية عناصر جذب للاستثمار، ويمكن أن توفر مصادر جديدة للدخل وتوليد فرص العمل للتغلب على التحديات الاقتصادية التي يعاني منها عالمنا اليوم.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن أعمال هذه الدورة من المنتدى تشكل فرصة لرسم مسار جديد وتنفيذ منهج أكثر استدامة لعملية التنمية السياحية ورعاية تراثنا واثارنا والنهوض بالمدن الاثرية في بيئة فريدة متحضرة وقادرة على الاستمرار، مضيفا: نحن بحاجة إلى الأولوية عند الحديث عن مدننا التراثية برسم مسار جديد وتنفيذ نهج واعي أكثر استدامة وملاءمة للبيئة ولاحتياجات الخاصة للمدن التاريخية والتراثية لتحديد أنسب الحلول بناء مع ظروفهم وخصوصيتهم ، مما يستلزم دمج البنية التحتية الخضراء والنقل الفعال، والإسكان الميسور التكلفة والفندقة عالية الجودة.

واسترسل قائلا: وكما ذكرت لابد من الاهتمام بشكل خاص بمدن يستفاد منها الجميع ولا نترك فيها أحد خلف الركب.. بل مدن يتمتع فيها الجميع بفرص متساوية ورعاية متكاملة.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق السياحة والتنمية المستدامة وإذ نتطلع إلى استغلال هذه المنصة لنصنع مستقبلا أكثر إشراقا لمدننا التاريخية والتراثية لنحافظ من خلالها على تراثنا الانساني المتنوع والفريد.

ودعا وزير التنمية المحلية المشاركين في أعمال المنتدي لحضور المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر المزمع عقده في القاهرة العام القادم  2024 للبناء على ما بدأناه سوياً وإعطاء دفعة أقوي لجعل مدننا شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.

هشام امنة المنتدي الحضري العالمي التنمية المحلية المنتدي الدولي للمدن المستدامة والسياحة

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