بائع نظارات ينهى حياة عمته وزوجها المسنين بطريقة بشعة في الإسكندرية.. تفاصيل

سيطر الشيطان علي تفكيره فقد العزم على سرقة عمته المسنة وزوجها ..ولكنه ما أن انكشف أمره قام بجريمة أخرى أبشع وأنهى حياة عمته وزوجها وسرق مصوغاتها وفر هاربا.

أحداث القضية

دارت أحداث القضية في منطقة محرب بك بمحافظة الاسكندرية ، حيث عقد بائع النظارات العزم علي سرقة عمته وزوجها المسنين الذين يسكنان بمفردهما، واستغل العامل قرابته بالضحية الأولي عمته وأنها تعتبره مثل ابنها ودخل في أمان ، لكنه خانها وما إن ذهبت لتحضر له مشروبا حتي توجه الي غرفة نومها لسرقتها ولكنها عادت أثناء ذلك فقام بإنهاء حياتها بطريقة بشعه وكذلك الحال مع زوجها.

بدأت أحداث القضية رقم 5430 لسنة 2023، جنايات قسم شرطة محربك، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محرم بك بورد بلاغ بالعثور علي جثتين لسيدة وزوجها، داخل محل سكنهما، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، ان وراء الجريمة عامل بمحل نظارات، حيث توجه المتهم لمسكنها، كونه نجل شقيق المجني عليها الأولى عمته، حيث سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجة المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها، وتزامنت لحظة تحصله علي مبلغ مالي مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة، وعقب توجها الي باب الشقة تحصل المتهم علي عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجني عليه الثاني زوجها لاستبيان الأمر من غرفته، فقام المتهم بالقائه علي السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه علي عنقة خنق أياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف علي عنق المجني عليها الاولي عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل علي مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا.

وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليه ،وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بإحالة أوراق عامل بمحل نظارات، إلى مفتي الديار المصرية، لابداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك تهمة إنهاء حياة سيدة وزوجها وسرقتهما بمنطقة محرم بك بالاسكندرية، وحددت دور انعقاد شهر نوفمبر القادم، للنطق بالحكم.