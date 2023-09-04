تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

وجهت نقابة البيطريين، تحذيرا عاجلا بشأن نوع من الأسماك به مادة مسممة، تؤدي إلى العديد من الأمراض لمن يتناولها.. فما القصة؟

يأتي تحذير نقابة البيطريين بعد تلقي العديد من الرسائل من المواطنين من ظهور ضي أزرق من سمكة من نوع الماكريل، وكذا تداول العديد من المنشورات الخاصة بهذه المادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مادة الضي الأزرق

ما هو الضي الأزرق بالأسماك؟

ووجهت الدكتورة شيرين علي ذكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، نصيحة المواطنين بشأن ظهور الضي الأزرق على سمك الماكريل، قائلة إن العلامات الطبيعية لأى منتج غذائى مثل اللون والرائحة والملمس هي الدالة على جودة المنتج.

وحذرت الدكتورة شيرين ذكي في تصريحات تلفزيونية، من تناول أي منتج مثل الأسماك أو اللحوم في حال وجود أي علامات غريبة به، موضحة أن التفسير الوحيد لظهور الضي الأزرق علي سمك الماكريل هو وجود مادة كبريتات النحاس التي تستخدم بشكل محرم ومجرم فى عمليات صيده.

وتابعت رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة الأطباء البيطريين، أن المادة لونها بودر أبيض وبمجرد إختلاطها مع الماء تتحول إلى اللون الأزرق اللامع، مؤكدة أن تلك المادة شديدة السمية وتؤدي إلى تلف فى الخلايا.

ما هي أضرار كبريتات النحاس؟

تناول سمكة مصابة بكبريتات النحاس يمكن أن يسبب أعراضًا صحية خطيرة للإنسان، وتشمل هذه الأعراض:

1- آلام المعدة والأمعاء، والغثيان والقيء.

2- تغير في الطعم والرائحة الطبيعية للسمك.

3- الإسهال والإمساك.

4- آلام الرأس والدوخة والتعب الشديد.

5- الصداع والتشنجات العضلية والألم الشديد في الأطراف.

6- الصعوبة في التنفس وضيق التنفس.

7- الأرق والقلق والاكتئاب.

8- زيادة في درجة الحرارة والحمى.

ويجب على أي شخص يشعر بأي من هذه الأعراض بعد تناول السمكة، الاتصال بالطبيب فورًا للحصول على الرعاية الصحية المناسبة.

كيف تتأكد من صحة السمك؟

هناك عدة طرق للتأكد من جودة الأسماك قبل شرائها، ومن هذه الطرق:

1- التأكد من طريقة تخزين الأسماك: يجب التأكد من تخزين الأسماك في درجة حرارة منخفضة ومناسبة، وعدم تركها لفترات طويلة خارج الثلاجة.

2- التأكد من رائحة الأسماك: يجب أن تكون رائحة الأسماك طبيعية ولا تشمل أي رائحة كريهة أو غريبة.

3- التحقق من اللون والمظهر: يجب التحقق من أن لون الأسماك طبيعي ولا يوجد عليها أي بقع أو تغيرات في المظهر.

4- الاستفسار عن مصدر الأسماك: يجب الاستفسار عن مصدر الأسماك والتأكد من أنها تم اصطيادها بشكل قانوني ومن مصادر موثوقة.

5- اختبار الطعم: يمكن تجربة الأسماك قبل شرائها عن طريق تذوقها، ويجب أن يكون الطعم طبيعياً دون أي نكهات غريبة.

6- الاستعانة بخبير في المحل: يمكن الاستعانة بخبير في المحل للمساعدة في تحديد جودة الأسماك واختيار الأفضل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب شراء الأسماك من المحلات والبائعين الذين يتبعون المعايير الصحية والنظافة في تخزين الأسماك وتقديمها للعملاء.