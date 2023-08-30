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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك المكرونة؟

صدى البلد


يحتوي سمك المكرونة على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة المفيدة لجسم الإنسان 
، حيث تحتوي سمكة المكرونة على كمية كبيرة من الطاقة بالإضافة إلى البروتين و نسب متفاوته من الدهون و الكربوهيدرات ، و الكالسيوم و الحديد و المغنيسيوم و كذلك الفسفور .

كما يحتوي سمك المكرونة أيضاً على كمية من النحاس و الصوديوم و  البوتاسيوم و المنغنيز و الزنك و فيتامين ج و فيتامين ب 6 ، و فيتامين ب 2 و نياسين و بانثونيك أسيد ، بالإضافة إلى الفولات و فيتامين ب 12 و فيتامين هـ و كذلك فيتامين د .

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من فوائد تناول سمك المكرونة وفقا لموقع هيلثى..

١-يعمل سمك المكرونة على فقدان الوزن الزائد مما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً معيناً للتخسيس ، حيث أنه يتميز بعدم احتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية و يوجد به القليل من الدهون و السكريات .

٢– يوفّر سمك المكرونة كمية مناسبة من فيتامين د و عنصر الكالسيوم ، مما يجعله يقي الأطفال من خطر الإصابة بالكساح ، بالإضافة إلى أنه مفيد كثيراً للعظام و يحميها من الإصابة بالهشاشة ، كما أنه يجعل الأسنان تتمتع بصحة جيدة .

٣-مُفيد لأسنان صحيّة وقويّة.

٤-الوقاية من أمراض القلب وتصلّب الشّرايين.

٥-يُساعد في نموّ وتطوّر الجنين العقليّ والعصبيّ لاحتوائه على أوميغا 3.

٦-تقليل احتماليّة الإصابة ببعض الأمراض، مثل الزهايمر والاكتئاب والتّخفيف من أعراضها.

فقدان الوزن الزائد فيتامين ب 12 السمك سمك المكرونة سمك معكوفى

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