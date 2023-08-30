ماذا يحدث لجسمك عند تناول سمك المكرونة؟



يحتوي سمك المكرونة على الكثير من العناصر الغذائية المختلفة المفيدة لجسم الإنسان

، حيث تحتوي سمكة المكرونة على كمية كبيرة من الطاقة بالإضافة إلى البروتين و نسب متفاوته من الدهون و الكربوهيدرات ، و الكالسيوم و الحديد و المغنيسيوم و كذلك الفسفور .

كما يحتوي سمك المكرونة أيضاً على كمية من النحاس و الصوديوم و البوتاسيوم و المنغنيز و الزنك و فيتامين ج و فيتامين ب 6 ، و فيتامين ب 2 و نياسين و بانثونيك أسيد ، بالإضافة إلى الفولات و فيتامين ب 12 و فيتامين هـ و كذلك فيتامين د .

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من فوائد تناول سمك المكرونة وفقا لموقع هيلثى..

١-يعمل سمك المكرونة على فقدان الوزن الزائد مما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً معيناً للتخسيس ، حيث أنه يتميز بعدم احتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية و يوجد به القليل من الدهون و السكريات .

٢– يوفّر سمك المكرونة كمية مناسبة من فيتامين د و عنصر الكالسيوم ، مما يجعله يقي الأطفال من خطر الإصابة بالكساح ، بالإضافة إلى أنه مفيد كثيراً للعظام و يحميها من الإصابة بالهشاشة ، كما أنه يجعل الأسنان تتمتع بصحة جيدة .

٣-مُفيد لأسنان صحيّة وقويّة.

٤-الوقاية من أمراض القلب وتصلّب الشّرايين.

٥-يُساعد في نموّ وتطوّر الجنين العقليّ والعصبيّ لاحتوائه على أوميغا 3.

٦-تقليل احتماليّة الإصابة ببعض الأمراض، مثل الزهايمر والاكتئاب والتّخفيف من أعراضها.